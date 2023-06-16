Собственные доходы Краснодарского края с начала года выросли на 20%

С начала 2023 года собственные доходы в консолидированный бюджет Краснодарского края увеличились более чем на 20%. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на первого замгубернатора Кубани Игоря Галась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«По прошествии месяцев текущего года мы наблюдаем, что экономика развивается. Это видно и по динамике экономических показателей, и по динамике поступления доходов в консолидированный бюджет»,— рассказал Игорь Галась на ПМЭФ–2023.

Он подчеркнул, что Кубань делает упор на импортозамещение. Особое внимание уделяется тем сферам, где не в полной мере было присутствие российских производителей. По словам вице-губернатора, сейчас экономическая политика Кубани выстроена с направленностью на стимулирование тех инвесторов, которые предлагают рынку новое.

В 2022 году собственные доходы Кубани составили 414 млрд руб. Это на 50 млрд руб. (или на 13,8%) больше, чем в 2021 году.

Татьяна Ручкина

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