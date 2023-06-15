В Краснодаре директора автосалона подозревают в мошенничестве на 30 млн рублей

В Краснодаре возбудили уголовное дело о мошенничестве на 30 млн руб. в отношении директора одного из автосалонов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, владельцы автомобилей обращались в организацию, чтобы выставить свое имущество на продажу. Позднее выяснилось, что автомобили пропали. Оказалось, что директор салона продал машины, а полученные деньги потратил.

Подозреваемого заключили под стражу на время предварительного следствия. В случае доказательства его вины, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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