В Армавире в строительство экотехнопарка инвестируют 3,5 млрд рублей

В 2023 году начнут проектирование регионального экотехнопарка по обращению с отходами в Армавире. Предполагаемый объем инвестиций составляет 3,5 млрд руб. Протокол о намерениях строительства подписан вице-губернатором Андреем Прошуниным, мэром Армавира Андреем Харченко и представителем ООО «ЭкоЦентр» Аленой Устиновой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тыс. тонн отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения. Кроме того, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест», — подчеркнул господин Прошунин.

По проекту планируется закладка и строительство объекта для обеспечения полного цикла обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Компания «ЭкоЦентр» планирует завершить проект до конца 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЭкоЦентр» зарегистрировано в 2010 году в Москве. Директором общества является Андрей Минаев. Бенефициар — Сослан Гусов. Выручка в 2022 году составляет 3,7 млрд руб. Чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Олег Исаев

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