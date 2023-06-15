Exeed открыл прием предзаказов на первую партию кроссовера RX

Марка Exeed анонсировала продажу в России кроссовера RX. Первая партия в 500 автомобилей будет доступна по предзаказу.

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Фото: Exeed Exeed RX

Фото: Exeed

Новый купе-кроссовер представляет собой серийную версию концепт-кара Exeed AtlantiX. Автомобиль получил 249-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.

Для Exeed RX будут доступны подвеска с регулируемыми амортизаторами и система выбор режимов движения с семью предустановками, включая специальные алгоритмы для бездорожья.

«Я рад объявить старт приема предзаказов на новое кросс-купе Exeed RX. Это автомобиль, который идеально дополнит стильный и статусный образ своего владельца, — отметил директор бренда Exeed в России Геннадий Баранов – В первой партии мы ожидаем всего 500 машин и первых покупателей ждут интересные и привлекательные условия покупки».

В России кроссовер предложат в двух комплектациях, различающихся оснащением. Стоимость нового Exeed RX на российском рынке будет названа ближе к старту продаж.

Максим Вершинин

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