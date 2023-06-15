Холдинг Т1 и российская космическая компания SR Space организуют первый в России частный запуск ракеты в космос. Соглашение они подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Запуск запланирован на конец текущего года. Предполагается, что ракета пересечет линию Кармана (это 100 км над уровнем моря). Во время полета будет проверена работа систем связи, снята телеметрия. Эксперимент по передаче информации с помощью технологии интернета вещей на БПЛА позволит проверить возможности по управлению беспилотниками с использованием космической инфраструктуры.

Власти Якутии заключили соглашение о сотрудничестве с ПСБ. Документ стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Республика получит банковскую поддержку социально значимых проектов и программ развития предпринимательства. Соглашение также предусматривает взаимодействие в области кредитования предпринимательства ПСБ, предоставления ипотечных продуктов и многое другое.

«Сбер» в июле намерен выпустить новую партию платежных стикеров, рассказал «Ведомостям» зампред банка Кирилл Царев. Помимо классических стикеров, по его словам, будут наклейки с разным дизайном. Сбербанк начал пилотировать технологию в начале февраля 2023 года и выпустил 100 тыс. стикеров — аналогов дебетовой карты платежной системы «Мир».