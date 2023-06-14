В Свердловской области внедрят механизм для отслеживания миграции населения

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области внедрит модуль региональной геоинформационной системы (РГИС), который позволит отслеживать миграционные потоки в регионе, говорится на сайте областного правительства.
Пассажиры во время поездки на трамвае
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Программно-аппаратный модуль «Анализ геоданных», который станет частью РГИС, разработает компания «Ростелеком». «Он будет обрабатывать данные о численности населения Свердловской области и его перемещении по территории региона. Полученная информация отразит изменение количества жителей в зависимости от времени, целей и условий пребывания на Среднем Урале»,— пояснил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Он добавил, что благодаря настройке сервиса можно будет изменять фильтры в зависимости от потребностей правительства.
Внедрение региональной геоинформационной системы реализуется в рамках проекта «Цифровая экономика» в сфере государственного управления. В базе РГИС уже находится 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию уральцев и на их основе принимать управленческие решения — своевременно развивать транспортную, экономическую, социальную инфраструктуры.