В Свердловской области внедрят механизм для отслеживания миграции населения

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области внедрит модуль региональной геоинформационной системы (РГИС), который позволит отслеживать миграционные потоки в регионе, говорится на сайте областного правительства.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Пассажиры во время поездки на трамвае

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программно-аппаратный модуль «Анализ геоданных», который станет частью РГИС, разработает компания «Ростелеком». «Он будет обрабатывать данные о численности населения Свердловской области и его перемещении по территории региона. Полученная информация отразит изменение количества жителей в зависимости от времени, целей и условий пребывания на Среднем Урале»,— пояснил вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин. Он добавил, что благодаря настройке сервиса можно будет изменять фильтры в зависимости от потребностей правительства.

Внедрение региональной геоинформационной системы реализуется в рамках проекта «Цифровая экономика» в сфере государственного управления. В базе РГИС уже находится 150 слоев информации. Новый модуль поможет на основе агрегированных статистических данных анализировать суточную и сезонную миграцию уральцев и на их основе принимать управленческие решения — своевременно развивать транспортную, экономическую, социальную инфраструктуры.

Анастасия Таначева

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