На Кубани и в других регионах началось голосование за лучшего вратаря России–2022/23

«Ъ» запустил электронное голосование за лучшего вратаря России в сезоне 2022/23. Победителю будет вручен приз имени Льва Яшина. В прошлом году награду забрал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, до этого ни один игрок клуба не выигрывал голосование.

В этом году на приз претендуют 27 футболистов. Из них по мнению болельщиков и специалистов выберут лучшего в прошедшем сезоне. В голосовании участвуют Денис Адамов, Николай Заболотный и Сослан Джанаев из ФК «Сочи». От ФК «Краснодар» на приз снова претендует Матвей Сафонов.

Награда «Вратарь года» имени Льва Яшина была учреждена в 1960 году журналом «Огонек» после победы сборной Советского Союза на первом чемпионате Европы по футболу. Тогда приз получил вратарь московского «Динамо» и сборной Лев Яшин, в честь которого была названа премия. В 1963 и 1966 годах он также был удостоен этой награды. Журнал с 2009 года входил в структуру издательского дома «Коммерсантъ». Теперь издание вручает приз напрямую.

Татьяна Ручкина

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