В мероприятиях ко Дню России поучаствовали более полумиллиона петербуржцев

Более 500 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в День России в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«В Петербурге ко Дню России прошли более 530 мероприятий — среди них праздник у "Газпром Арены", фестиваль блогеров и фестиваль военных оркестров в Петропавловской крепости. Участниками мероприятий стали более полумиллиона петербуржцев»,— написал господин Пиотровский в своем Telegram-канале во вторник, 13 июня.

Он добавил, что более 800 тыс. петербуржцев также следили за ходом праздника онлайн.

Как горожане и гости Петербурга отпраздновали День России — в фотогалерее «Ъ-СПб».

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