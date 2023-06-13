Мантуров: петербургский завод Toyota продан без возможности обратного выкупа

Подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» приобрело активы автоконцерна Toyota, включая завод в Санкт-Петербурге, без возможности обратного выкупа. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как пояснил господин Мантуров, условия сделки не включали опцион на обратный выкуп площадки компанией Toyota.

Напомним, Toyota в сентябре прошлого года сообщила о прекращении производства на петербургском заводе и уходе из РФ. В марте 2023 года собственником автозавода стало ФГУП «НАМИ» в лице созданной в январе дочерней компании «Шушары-Авто». АО «Обуховский завод» в конце апреля стало управляющей компанией ООО «Шушары-Авто». Обуховский завод планирует начать на автозаводе выпуск грузовиков БАЗ-S36A11, городских микрокаров L-Type и электромобилей E-Neva.

Подробнее о сделке — в материале «"Алмаз Антей" огранит завод Toyota».

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