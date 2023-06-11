Полиция выписала штраф жителю Анапы за фотобизнес с верблюдом

В Анапе оштрафовали 53-летнего владельца верблюда за предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Верблюд не изымается, так как хозяин животного имеет все необходимые документы»,— говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту выявленного в соцсетях сообщения о якобы незаконной эксплуатации верблюда на пляже в Анапе. В ведомстве отметили, что заявлений от граждан по поводу произошедшего не поступало.

Анастасия Донскова

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