На Кубани проекты 10 соцобъектов прошли госэкспертизу

Проекты строительства 10 социальных объектов на Кубани получили положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Школу на 1,8 тыс. мест и три детских сада построят в Краснодаре. Дошкольные учреждения построят в Прикубанском районе — на улицах Восточно-Кругликовской, Лоцманской и в районе балки Осечки.

Новая школа на 180 мест появится в станице Кущевской, в Курганинском районе — поликлиника на 500 посещений. Еще четыре объекта — это универсальные спортивные залы, которые построят в Армавире, хуторе Первомайском Мостовского района, поселке Мостовском и в станице Отрадной.

Следующий этап — оформление заявок на финансирование проектов и проведение аукциона по подбору подрядчиков.

Анастасия Донскова

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