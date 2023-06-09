В Сочи установят 2 тысячи дополнительных мусорных контейнеров

В Сочи в рамках подготовки к летнему сезону установят дополнительные 2 тыс. новых контейнеров для отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Новые евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра с усиленными дном и креплениями приобрел региональный оператор АО «Крайжилкомресурс». Их уже начали устанавливать в городе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в 2001 году в Краснодаре. Компания занимается сбором отходов. Гендиректором является Геннадий Быков. За 2022 год выручка компании составила почти 3,6 млрд руб., убыток — 575,9 млн руб.

«Большее количество контейнеров позволит снизить нагрузку, улучшит санитарное состояние площадок. Особенно в начале курортного сезона. Всего сейчас в Сочи — более 4,2 тыс. контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов»,— отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Всего в Краснодарском крае размещены 86 тыс. контейнеров. В конце 2022 года в 36 муниципалитетах региона установили более 1,5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.

Татьяна Ручкина

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