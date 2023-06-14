GR-директор hh.ru Виталий Терентьев:

— Уровень безработицы (3,3%) наряду с hh.индексом, показывающим соотношение активных резюме на одну вакансию (3,6 по итогам мая), сегодня достигли исторических минимумов — компаниям катастрофически не хватает рабочих рук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба hh.ru Фото: Пресс-служба hh.ru

Фундаментальной проблемой такого положения дел на российском рынке труда остается демография. Молодежи уже почти в два раза меньше, чем 10−15 лет назад, а средний возраст сотрудников стремительно увеличивается. При существующих демографических тенденциях ситуация в последующие годы будет лишь ухудшаться.

Поэтому мы считаем необходимым как можно активнее развивать и поддерживать реальные инициативы, которые могли бы способствовать увеличению численности населения, расширению границ найма и устранению любых форм дискриминации на рынке труда. В противном случае в стране попросту некому будет работать. Нужно находить успешные практики, поддерживать компании, которые своей деятельностью меняют подходы к управлению человеческим капиталом, помогают развиваться региону, финансово и нефинансово поддерживают своих сотрудников и их семьи. В этой точке и сходятся наши интересы и цели ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса — здесь мы видим возможности для взаимодействия и партнерства.