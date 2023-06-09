ФК «Сочи» покинули два полузащитника и капитан

Полузащитники Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов, а также капитан Сослан Джанаев покинули футбольный клуб «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитники провели в клубе несколько лет. Ибрагим Цаллагов сыграл 110 матчей, Жоаозиньо — 74, забил девять мячей и сделал восемь голевых передач.

Клуб покинул также Сослан Джанаев. Он начал работать в команде в 2019 году на правах свободного агента. Контракт с ним был рассчитан до 30 июня 2023 года. Руководство клуба не стало его продлевать.

Татьяна Ручкина

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