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Вениамин Кондратьев рассказал о планах по развитию оздоровительного туризма на Кубани

На сегодняшний день в санаториях края доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Для последующего развития и открытия новых учреждений в регионе была проведена инвентаризация природных месторождений. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, туризм в Краснодарском крае с каждым годом становится все более популярным. В связи с этим, создаются все условия для комфортного отдыха.

«Отдельное внимание уделяем программам оздоровления и лечения, которые позволяют решить вопросы всесезонной загрузки»,— добавил глава региона.

Губернатор отметил, что всего на Кубани разведаны 43 месторождения минеральных вод, 14 из которых не используют, а также 5 месторождений лечебных грязей, 2 из них — в нераспределенном фонде. Министерство курортов региона совместно с муниципалитетами стремятся найти инвесторов для создания туристических объектов на свободных источниках и скважинах.

Одной из лучших территорий для развития бальнеологии является Апшеронский район.

В прошлом году здесь был проведен мониторинг инвестиционно привлекательных земельных участков и организаций, которые, в свою очередь, имеют доступ к действующим скважинам.

Пока что на территории муниципалитета разведаны три месторождения: Южно-Хадыженское и Апшеронское — йодо-бромных вод, Нефтяное — соляно-щелочной воды.

Отмечается, что на Апшеронском появится термальный курорт. На территории построят новые лечебные и спальные корпуса, а также открытый и закрытый бассейны. Кроме того, в лечебно-профилактических целях расконсервируют скважину лечебных вод.

Валерия Каманина

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