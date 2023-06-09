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В полиции Севастополя опровергли поиск координатора украинских ударов по Черноморскому флоту РФ

Опубликованная в СМИ и мессенджерах информация о розыске в Севастополе координатора украинских ударов по Черноморскому флоту РФ не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Информация распространилась в одном из крупных Telegram-каналов и некоторых СМИ. В сообщениях говорилось, что на балконе координатора украинских ударов по Черноморскому флоту также обнаружили замаскированные камеры, направленные на военные корабли.

«Данная информация не соответствует действительности — указанные представителями средств массовой информации и блогосферы якобы замаскированные камеры на самом деле являются элементами освещения»,— отметили в полиции Севастополя.

Татьяна Ручкина

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