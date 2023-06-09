Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие вопросы возникают к новому аксессуару от компании «Ракета» и Дениса Симачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ракета Симач» Фото: «Ракета Симач»

Часовая компания «Ракета» и Денис Симачев представили часы, которые назвали одними «из самых необычных в мире». Также заявляется, что это «уникальный инструмент, предназначенный не столько для привычного измерения времени, сколько для его тщательного осмысления».

Начнем с задней крышки: на ней решили выгравировать цитату Тютчева «Умом Россию не понять». Как говорят создатели, эти слова «являются одним из основных ключей, позволяющих получить ответы на закономерно возникающие вопросы». А у меня их — не знаю, как у вас — возникает все больше.

Создатели прибавили «ключей» в небольшой брошюре с записями 12 шахматных партий, сыгранных в разные годы Александром Алехиным и Бобби Фишером. В комплекте с часами и брошюрой идет и шахматный конь со встроенным в него советским часовым механизмом «Ракета 2609». Механизм новых часов, как утверждают, «обладает специально разработанным для этой модели уникальным усложнением, не имеющим аналогов в мире».

Дальше идет следующая фраза: «На заводной головке часов вырезан логотип дизайнера». Странная склейка. О загадочном усложнении ни слова. И вообще в релизе про «уникальный эксклюзив» ни слова. Зато в техническом описании значится: «Aвтоподзавод на 24 часа с обратным ходом стрелок». Кажется, это о нем.

Но только мы уже столько подобного видели, что вообще непонятно, в чем тут уникальность. Или это настолько уникальное усложнение, что о нем решили ничего не писать? Зато доподлинно известно, что каждый покупатель часов получит футболку D.Simachev из лимитированной серии. Вернее, получил. Если верить сайту, все экземпляры проданы.