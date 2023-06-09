Власти Новороссийска предупредили жителей о взрывных работах в горах

В Новороссийске днем в пятницу, 9 июня, в горах будут слышны звуки взрывов, сообщил заместитель главы города Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / yamenskov_aleksandr_ivanovich Фото: vk.com / yamenskov_aleksandr_ivanovich

«Внимание, сегодня с 13:00 до 14:00 будут проводиться взрывные работы на карьере. Сохраняем спокойствие»,— говорится в сообщении

Карьер по добыче цементного сырья (мергель известковистый) расположен на Маркотхском хребте.

Ранее жителей Новороссийска предупреждали о звуках стрельбы и взрывов, связанных со съемками фильма. Кинокомпания «Бумеранг Фильм» снимает в городе кинокартину под рабочим названием «Бессмертный полк». Фильм повествует о подвиге героев Советского Союза Евгении Савицкой, Филиппа Рубахо, Екатерины Михайловой (Деминой), Ханпаши Нурадилова, Вити Чаленко, Евдокии Носаль и других.

Наталья Решетняк

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