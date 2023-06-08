Минкульт включил Севастополь в список исторических поселений России

Министерство культуры РФ внесло Севастополь в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры России. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список также вошли Белев, Старая Русса и Боровск. Теперь в перечень входят 45 городов России. В нем нет ни одного города Краснодарского края.

Впервые список был составлен в 1985 году. Тогда в него входили 115 городов. Позже его трижды обновляли — в 1990, 2002 и 2010 годах.

Татьяна Ручкина

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