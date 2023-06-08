ЖК «Режиссер» — победитель премии «Рекорды рынка недвижимости-2023»

ЖК «Режиссер» от AVA Group стал победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2023» в номинации «Региональный объект №1».

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ЖК «Режиссер» — два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, который объединил все черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса даст максимум возможностей жить и работать, не выходя из дома. А соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками добавит локации удобства.

При голосовании учитывались такие критерии, как местоположение, архитектурные и проектные решения, инфраструктура и благоустройство, строительные материалы и инновационные технологии. Всего в номинации было заявлено 18 жилых комплексов из разных городов страны.

В этом году для участия в премии было подано более 300 заявок из 20 регионов России. Голосование проходило в два этапа. Первый этап — «народное голосование», в котором могли принять участие все желающие, выбрав в соответствующей номинации понравившийся объект. C итогами первого этапа голосования можно ознакомиться на сайте www.recordi.ru.

Во втором этапе голосования, который прошел с 19 по 23 мая, лучшие проекты выбрало профессиональное жюри, состоящее из экспертов рынка недвижимости, представителей средств массовой информации и государственных структур. В итоге была сформирована тройка финалистов.

7 июня, в Triumph Event Hall в Москве, на торжественной церемонии награждения были объявлены победители премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2023» по результатам двух этапов конкурса. Победителем в номинации Региональный объект №1 стал ЖК «Режиссер», г. Краснодар.

Вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко: «Вектор развития девелопмента в настоящее время направлен на цифровизацию сектора, создание проектов с развитой инфраструктурой, удовлетворение сервисных предпочтений жителей. Жилой комплекс «Режиссер» воплощает в себе все идеи современного подхода к строительству жилых комплексов. Мы рады, что единогласно, по итогам двух этапов конкурса наш объект признан лучшим. Для AVA Group это стимул к дальнейшему развитию и новым победам».

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