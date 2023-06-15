Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Статистика

По оценкам журнала The Lancet за 2021 год, количество курильщиков в мире в 1990 году составляло 0,99 млрд, тогда как текущие оценки ВОЗ дают цифру 0,99 млрд для 2020 года. Таким образом, исследователи не обнаружили подтверждений того, что сокращение потребления сигарет в мире вызвано механизмами соглашений РКБТ, называя это «нулевым результатом». По мнению Роберта Биаглехола и Руфи Бониты, текущая стратегия РКБТ утратила свою актуальность: запреты не работают, отсутствует гибкое регулирование и не учитывается массив научных данных о роли современных никотинсодержащих продуктов в снижении вреда от табакокурения, в связи с чем можно сделать вывод, что конвенция перестала соответствовать своему назначению.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...