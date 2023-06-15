Статистика

По оценкам журнала The Lancet за 2021 год, количество курильщиков в мире в 1990 году составляло 0,99 млрд, тогда как текущие оценки ВОЗ дают цифру 0,99 млрд для 2020 года. Таким образом, исследователи не обнаружили подтверждений того, что сокращение потребления сигарет в мире вызвано механизмами соглашений РКБТ, называя это «нулевым результатом». По мнению Роберта Биаглехола и Руфи Бониты, текущая стратегия РКБТ утратила свою актуальность: запреты не работают, отсутствует гибкое регулирование и не учитывается массив научных данных о роли современных никотинсодержащих продуктов в снижении вреда от табакокурения, в связи с чем можно сделать вывод, что конвенция перестала соответствовать своему назначению.