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Проезд по Крымскому мосту открыли после учений

Проезд по Крымскому мосту открыли после проведения антитеррористических учений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».

Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

Ограничения ввели утром 8 июня. По заявлению главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко, мероприятие продлилось около получаса. Движение восстановили сразу после их окончания.

Аналогичное мероприятие провели на Крымском мосту 24 мая. Жители Керчи сообщали о задымлении в районе конструкции. По данным местных СМИ, в районе автоподходов запустили дымовую шашку.

Анастасия Донскова

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