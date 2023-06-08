Проезд по Крымскому мосту открыли после учений

Проезд по Крымскому мосту открыли после проведения антитеррористических учений. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Ограничения ввели утром 8 июня. По заявлению главы министерства транспорта Крыма Николая Лукашенко, мероприятие продлилось около получаса. Движение восстановили сразу после их окончания.

Аналогичное мероприятие провели на Крымском мосту 24 мая. Жители Керчи сообщали о задымлении в районе конструкции. По данным местных СМИ, в районе автоподходов запустили дымовую шашку.

Анастасия Донскова

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