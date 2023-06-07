Нижегородских психологов начали обучать работе с участниками спецоперации

В Нижегородской области открылась программа обучения психологов работе с участниками спецоперации и их семьями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На теоретических и практических занятиях психологам расскажут об особенностях работы с последствиями посттравматических расстройств у участников боевых действий. В конце обучения специалисты получат сертификаты.

Организаторами программы стали правительство Нижегородской области, Дом народного единства, нижегородский Комитет семей воинов Отечества и Приволжский исследовательский медицинский университет. Записаться на курсы можно по телефону горячей линии Координационного центра по поддержке военнослужащих 8 (831) 233-33-40.

Ранее в Нижнем Новгороде открылось отделение фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». В организации работают юристы, психологи, представители областного правительства, центра занятости и военкомата.

Елена Ковалева