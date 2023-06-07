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В Туапсинском районе закрыли проезд между двумя поселениями из-за ремонта трубопровода

В Туапсинском районе до 1 сентября закрыли проезд в Вельяминовском сельском поселении. По информации администрации муниципалитета, это связано с заменой трубопровода сетей водоотведения и водоснабжения.

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Речь идет о дороге между селами Заречье и Холодный Родник.

Ранее в Вельяминовском поселении ограничивали проезд автотранспорта под железнодорожным мостом в районе поселка Пригородный в сторону села Заречье из-за ремонта дорожного полотна. Мера действовала в период с 23 по 26 мая.

Анастасия Донскова

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