В Туапсинском районе закрыли проезд между двумя поселениями из-за ремонта трубопровода

В Туапсинском районе до 1 сентября закрыли проезд в Вельяминовском сельском поселении. По информации администрации муниципалитета, это связано с заменой трубопровода сетей водоотведения и водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

Речь идет о дороге между селами Заречье и Холодный Родник.

Ранее в Вельяминовском поселении ограничивали проезд автотранспорта под железнодорожным мостом в районе поселка Пригородный в сторону села Заречье из-за ремонта дорожного полотна. Мера действовала в период с 23 по 26 мая.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram