Бывшего главу Краснооктябрьского района осудили за халатность

Суд признал бывшего главу Краснооктябрьского района Нижегородской области Рината Жалялова виновным в преступной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), связанной с незаконной продажей земельного участка и озера частной компании без торгов. Экс-руководителя районной администрации оштрафовали на 100 тыс. руб., ему запретили работать на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Краснооктябрьского райсуда, Ринат Жалялов в декабре 2021 года подписал постановление администрации о продаже частной компании участка без торгов по заниженной цене – за 1,5 млн руб. В суде бывший руководитель района признал вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Еремина