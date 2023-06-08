Оценочная деятельность

№ Группа компаний / компания Выручка за 2022 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Б1» 1 472 357 группа 2 «Кэпт» 1 034 986 группа 3 «Технологии Доверия» (TeДо) 715 155 группа 4 Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК), группа 500 851 группа 5 Юникон 325 037 компания 6 «Пачоли» 289 080 группа 7 РУКОН АФК (АФК-Аудит) 214 345 группа 8 Группа «Бетерра» 134 857 группа 9 «Русаудит» 125 500 группа 10 «ФинЭкспертиза» 93 768 группа 11 «ПРАВОВЕСТ Аудит» 80 699 группа 12 «Аудиторская группа «2К» 71 704 группа 13 АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 50 017 компания 14 «Росэкспертиза» 36 270 группа 15 «Интерком-Аудит» 33 415 группа 16 «Мариллион» 20 545 группа 17 «Кроу Аудэкс» 19 216 группа 18 АКГ «Листик и Партнеры» 16 926 группа 19 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» 13 408 группа 20 «Инвест-аудит» 12 642 компания