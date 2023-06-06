В Темрюкском районе задержан браконьер за вылов осетра на 800 тысяч рублей

В Темрюкском районе задержан местный житель, выловивший русского осетра (занесен в Красную книгу России). Помимо этого, у браконьера изъято 98 штук запрещенной к вылову камбалы-калкана. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По данным правоохранителей, ущерб составил 814,6 тыс. руб. Он квалифицирован как особо крупный. Сейчас ведется расследование.

Источник «Ъ-Кубань» подчеркивает, что в Азово-Черноморском бассейне запрещен вылов редких водных ресурсов. Лица, совершившие правонарушения, подлежат привлечению к административной либо уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка.

Олег Исаев

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