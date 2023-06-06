FinExpertiza: в 2022 году доля жителей Черноземья с доходами более 45 тысяч рублей в месяц выросла почти на 6%

В Черноземье доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. руб., то есть выше среднероссийского уровня, в 2022 году в среднем выросла на 5,8%. Это следует данных, предоставленных аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Наибольшая доля и набольший ее рост в сравнении с 2021 годом зафиксирован в Белгородской области. Доля составила 31,9%, или 486,6 тыс. человек. За год она выросла на 7,2% — с 24,7%.

Второй по доле стала Липецкая область с 30,2%, или 341,9 тыс. человек. За год она увеличилась на 6%, с 24,2%. Чуть большим был рост в Курской области — на 6,2%, с 20,9% до 27,1% (290,7 тыс. человек). По значению именно доли регион стал четвертым.

Третье место по доле стала Воронежская область, где она составила 29,6%. В абсолютных цифрах в регионе больше всего людей с заработком выше среднего — 679 тыс. человек. За год в процентах показатель увеличился на 5,4%, с 24,2%.

Одинакова доля в Орловской и Тамбовской областях — 22,4%. В числах в первом регионе 157,9 тыс. человек, тогда как во втором 217,9 тыс. При этом в Орловской области доля увеличилась на 5,2% (с 17,2%), а в Тамбовской — на 5% (с 17,4%).

В целом в России доля населения с доходами более 45 тыс. руб. выросла на 6,2% и достигла 36,2%. Больше всего людей с таким заработком живет на Чукотке (78,2%), меньше всего — в Ингушетии (4,4%).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что в 2022 году благодаря повышенной индексации социальных выплат и минимального размера оплаты труда доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев. «За счет этого уровень бедности опустился до исторического минимума, а неравенство в доходах населения сократилось. Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2022 году составило 13,8 раза, что стало минимальным показателем в XXI веке», — добавила она.

Александр Прытков

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