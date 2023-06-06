По делу о гибели 23 человек в кемеровском приюте перед судом предстанет сотрудник МЧС

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего сотрудника ГУ МЧС России по Кемеровской области Романа Плета. По версии следствия, он не принял мер к обеспечению пожарной безопасности в кемеровском приюте, где в пожаре погибли 23 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Пожар произошел ночью 24 декабря 2022 года. Обвиняемый, считают правоохранители, выявив в феврале 2022 года нарушения требований пожарной безопасности в приюте, не привлек к ответственности руководство приюта и не запретил его деятельность. Роману Плету предъявлены обвинения по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц).

Уголовное дело будет направлено в Заводский районный суд Кемерова, который уже рассматривает дело владельца приюта 33-летнего Андрея Смирнова по обвинению по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На первом заседании суда в конце марта Андрей Смирнов полностью признал свою вину.

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Игорь Лавренков, Кемерово