ДОМ.РФ в рамках импортозамещения успешно использует 100 отечественных ИТ-решений

В настоящий момент в рамках импортозамещения ДОМ.РФ успешно использует 100 отечественных ИТ-решений. Доля инвестиций компании в готовые российские решения от совокупных расходов на ПО и связанные с ним работы или услуги составляет 32%, заявил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак на полях ЦИПР-2023.

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак

Фото: Михаил Яркеев

«В рамках утвержденной компанией ДОМ.РФ стратегии цифровой трансформации запланировано практически полностью перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение до 2024 года. Мы открыты к эффективному сотрудничеству как со стартапами, так и с уже с устоявшимися игроками ИТ-индустрии. Для перевода основной ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО, внедрения новых полезных цифровых сервисов ДОМ.РФ регулярно приглашает производителей и потребителей российского программного обеспечения для обсуждения возможностей сотрудничества и получения обратной связи по результатам внедрения», — сказал Николай Козак.

При выборе отечественных ИТ-решений ДОМ.РФ проводит несколько этапов оценки. Сначала проводится проверка функциональности текущих импортных решений, затем осуществляется классификация в соответствии с реестром ПО Минцифры России. После этого анализируется рынок программного обеспечения, ищутся потенциальные отечественные решения для внедрения. Далее ДОМ.РФ работает с вендорами, тестирует и пилотирует предлагаемое ПО — для этого создаются тестовые лаборатории, в которых моделируются разные условия эксплуатации технологий. В этом участвуют как команда профессиональных тестировщиков, так и рядовые сотрудники Института развития.

На текущий момент в ДОМ.РФ тестируют отечественные мессенджеры (VKTeams, Dialog, Express и т.д.), решения для банкоматов (Tellme), платформу для контактного центра Naumen, сервисы для резервного копирования (Rubackup, Кибер Бэкап) и программы для контроля печати (Printum).

По словам Николая Козака, отечественным производителям предстоит доказать свою зрелость и конкурентоспособность, решив вопросы соответствия требованиям законодательства в области защиты информации, достаточной интероперабельности сервисов и технологий, а также наличия высококвалифицированных кадров, специализирующихся на разработке и использовании отечественных решений.

Предоставлено АО «ДОМ.РФ»

ООО «Р.И.М. ПН»