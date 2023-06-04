На Кубани продлили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и града

В Краснодарском крае 4 и 5 июня ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В связи с этим, как сообщает Краснодарский ЦГМС, в регионе продлили штормовое предупреждение. При этом в ближайшие дни ожидается улучшение погодных условий.

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На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, а также реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Подтопления могут произойти в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском и Туапсинском районах, а также в Геленджике.

В понедельник, 5 июня, в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. Местами ночью пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах ожидается ливень в сочетании с грозой и градом. Ветер составит 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, днем 21...26°, в горах ночью 8…13°, днем 17…22°, на Черноморском побережье ночью 17…22°, днем 22…27°.

В Краснодаре 5 июня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер составит 5-10 м/с, при грозе порывы будут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 23…25°.

Жителей Сочи также предупредили о сильном дожде и грозе, которые пройдут в городе 5 июня. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Татьяна Ручкина

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