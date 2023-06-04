В Краснодаре за утро произошло шесть энергоаварий, отключилось около 100 подстанций

В Прикубанском округе Краснодара за утро произошло шесть аварий на электросетях. В результате отключилось 96 трансформаторных подстанций, сообщает ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Первые три отключения произошли около 8 часов. Без электроэнергии остались улицы: Московская, Зиповская, 40 лет Победы, Российская, Корякина, а также Вишневая, Главная, Космическая, Родниковая, Юбилейная и Малиновая.

Еще три аварии произошли в следующий час. Из-за них отключилось 69 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: Восточная, Гагарина, Дорожная, Зеленая, Комсомольская, Школьная, Евдокимовская, Богданченко, Власова, Едаменко, Безуленко, Солнечная, Сургутская, Алая, Дзержинского, Норильская, Петроградская, Агрономическая, Молодежная, Пригородная, Пограничная, Стадионная и Спасская.

На местах работают аварийные бригады. Им уже удалось устранить две аварии.

Татьяна Ручкина

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