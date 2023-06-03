В Нижегородской области прошли обыски по адресам экстремистской организации «Граждане СССР»

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски по 20 адресам в Нижегородской области, где расположены офисы экстремистской и запрещенной в РФ организации «Граждане СССР» и где проживают сторонники этого движения. В качестве подозреваемых в организации сообщества были задержаны трое активных участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Нижегородской области Фото: УФСБ по Нижегородской области

По данным ФСБ, обыски прошли в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Ардатове, Шахунье, на Бору и в других городах. Были изъяты жесткие диски, системные блоки, телефоны и прочая техника, печати, флаги и бланки с символикой СССР, документы и 300 тыс. руб. наличными, сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемых допросили в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и отпустили под подписку о невыезде.

Анастасия Еремина