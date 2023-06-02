Движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода 4 июня из-за забега

Проезд транспорта ограничат с 00:01 до 14:00 4 июня на нескольких центральных улицах Нижнего Новгорода из-за всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Движение транспорта будет приостановлено на участке от дома №9 на улице Черниговской до Канавинского моста, Нижневолжской набережной (от Благовещенской площади до Казанского съезда), Красной Слободе, Георгиевском и Казанском съездах и участке от Казанского съезда до дома №111А на набережной Гребного канала.

Объехать закрытые участки водители смогут по прилегающим улицам. На время ограничений изменится движение общественного транспорта.

Елена Ковалева