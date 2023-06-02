Концерты на Стрелке, детская барахолка и гастрономическая Рождественская

На следующей неделе в Нижнем Новгороде будут проходить музыкальные и гастрономические фестивали, этнографические выставки и вечеринки. Подробнее о культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена «Ракушка» в Александровском саду

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сцена «Ракушка» в Александровском саду

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

3 июня открывается фестиваль «Столица закатов». В течение летних месяцев музыканты будут выступать с концертами на разных площадках города. 3 июня на сцене «Ракушка» в Александровском саду выступит лидер рок-группы «Моральной кодекс» Сергей Мазаев и его квинтет. Коллектив исполнит классическую музыку. Билет стоит 1,2 тыс. руб.

3 июня открывается фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Он будет проходить каждую субботу до 27 августа. В эти дни Рождественская улица будет пешеходной, а рестораны вынесут столики на улицу. На фестивале будут выступать музыканты, проходить мастер-классы и ярмарка фермерских и ремесленных товаров.

3 июня в Манеже кремля открывается выставка Нижегородского музея-заповедника и Российского этнографического музея «Кустарь-художник». В экспозиции представлено около 300 произведений мастеров художественных промыслов от XVII века до наших дней — фигурные павловские замки, миниатюрные замочки-«мухи», хохломская ваза с изображением сказок Пушкина. Билеты от 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Mediatorium

Фото: арт-пространство «Цех» Выставка Mediatorium

Фото: арт-пространство «Цех»

3 июня в арт-пространстве «Цех» пройдет вечеринка Layout в экспозиции выставки Mediatorium о важности ментального здоровья. В качестве «альтернативой медитации» организаторы обещают психоделическую и трансовую электронную музыку в сочетании с визуальными эффектами и танцами. Билеты от 1,5 тыс. руб.

3 июня в парке Свердлова намечена детская барахолка. Дети встанут за прилавки, чтобы продавать свои игрушки. Также в программе игры, викторины, мастер-классы, аквагрим и театральное шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концертный пакгауз на Стрелке

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Концертный пакгауз на Стрелке

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Пакгаузах продолжается пятый международный фестиваль искусств «Стрелка». 3 июня прозвучит концерт Стравинского «История солдата». Чтецом выступит актер Вениамин Смехов, солировать будут Мария Калинина (сопрано) и Карина Хэрунц (меццо-сопрано). Билеты от 1,5 тыс. руб.

4 июня там же выступит оркестр Musica Viva под руководством народного артиста России Александра Рудина, который исполнит произведения Гайдна, Шумана, Мендельсона и Брамса. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

7 июня — фортепианный концерт пианиста из Индии Риса Консессао. На сцене прозвучат произведения Бетховена, Шуберта, Мендельсона, Прокофьева. Билеты от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнитель Гарри Агаджанян на сцене в пакгаузах

Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина Исполнитель Гарри Агаджанян на сцене в пакгаузах

Фото: предоставлено Театром оперы и балета имени Пушкина

8 июня состоится концерт неаполитанских песен «Солнце Неаполя» в исполнении Анастасии Джилас, Татьяны Иващенко, Гарри Агаджаняна, Сергея Писарева и других солистов Нижегородского театра оперы и балета. В продаже остались билеты от 1,5 тыс. руб.

9 июня Надежда Павлова (сопрано), Алексей Гориболь (фортепиано), Зарема Горбунова (флейта) и Игорь Бобович (виолончель) исполнят избранные романсы Рахманинова, вокальный цикл Равеля «Мадагаскарские песни» и «Кабаретные песни» Шенберга. Билеты от 1,5 тыс. руб.

С 7 по 11 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» на улице Овражной, 62А пройдет Кубок губернатора и командный чемпионат России по выездке. Входной билет на финальный день турнира стоит 500 руб., детям до 10 лет бесплатно.

Подготовила Елена Ковалева