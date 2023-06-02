Екатеринбург окутало смогом из-за пожаров в Березовском

Екатеринбург затянуло смогом, жители города жалуются на запах гари. Как сообщается в телеграм-канале «Не для протокола», причиной этому могут быть пожары в Березовском.

«Сейчас там действуют четыре лесных пожара на площади 52,5 га, а также один торфяной пожар в поселке Солнечном. В самом Екатеринбурге также действуют два торфяных пожара на площади 3,89 га — оба локализованы», — пишут в телеграм-канале. Ожидается, что после 14:00 (по Екатеринбургу) ветер сменится на юго-восточный, и дым рассеется.

Всего в Свердловской области к 2 июня действовало 23 лесных пожара на общей площади 5,2 тыс. гектаров, из них 17 пожаров на площади 4,3 тыс. гектаров локализованы. За последние сутки в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров, в том числе в в Верхней Пышме на площади 24 гектара, в Режевском городском округе — 23 гектара, в Сосьвинском городском округе — 18 гектаров.

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