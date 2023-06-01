В Новокубанском районе при лобовом столкновении «Лады» и BMW погибли два человека

В Новокубанском районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 31 мая около 23 часов в районе 19-го км автодороги «Отрадоольгинская — Новокубанск — Армавир». По предварительным данным, 46-летний водитель «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем BMW 528 под управлением 37-летней женщины. В результате происшествия водитель «Лады» и его пассажир от полученных травм погибли, водителя иномарки и ее 38-летнюю пассажирку госпитализировали.

Правоохранители выяснили, что все участники ДТП передвигались без использования ремней безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram