В Крыму 72 инвестплощадки стоимостью 1,6 млрд рублей включили в реестр

С начала года в реестр инвестплощадок Крыма включили 72 площадки с кадастровой стоимостью более 1,6 млрд руб. Их общая площадь составляет более 1,7 тыс. га, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики.

31,94% площадок предназначены для сельскохозяйственного использования, 6,94% — для туристического, 5,56% — для легкой и пищевой промышленности и 4,17% — для спорта, образования и просвещения. Больше всего площадок расположены в Первомайском (18,06%), Красногвардейском (12,5%) и Симферопольском (11,11%) районах Крыма, а также в Ялте (6,94%), Евпатории (5,56%) и Симферополе (4,17%).

На заседании коллегии минэкономразвития Крыма гендиректор Корпорации развития республики Даниил Пидаев напомнил, что за 2022 год в реестр включили 157 инвестиционных площадок с общей кадастровой стоимостью более 5,02 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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