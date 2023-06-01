Петербуржцы задолжали ТГК-1 почти 2 млрд рублей

Просроченная дебиторская задолженность жителей Санкт-Петербурга перед ПАО «ТГК-1» по состоянию на начало мая составила 1,8 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился на 53%, сообщили в энергетической компании.

В настоящий момент специалисты ТГК-1 проводят рейды против неплательщиков, задолжавших от десятков до сотен тысяч рублей. Обходы проводятся совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, первый такой состоялся в Адмиралтейском районе. Должникам выдавались постановления о возбуждении исполнительного производства.

В компании напоминают, что после получения бумаги у гражданина есть пять дней на уплату долга, в противном случае приставы получают право изъятия его доходов и имущества. Арест, в частности, может быть наложен на квартиру, машину, бытовую технику и банковские счета. Что касается доходов гражданина, то из них разрешается удерживать половину. Также должник лишается права выезда за границу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совет директоров ПАО «ТГК-1» («Территориальная генерирующая компания №1», входит в «Газпром энергохолдинг») рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Прибыль, полученную в прошлом календарном году, в размере 7,127 млрд рублей рекомендовано оставить в распоряжении компании.

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