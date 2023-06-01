Более 60% екатеринбуржцев раздражает вспыльчивость и некомпетентность начальства

Около 68% опрошенных жителей Екатеринбурга раздражает их начальство. Согласно результатам исследования Superjob, 12% уральцев не нравится вспыльчивость руководителей, а 5% пожаловались на их некомпетентность.

По 4% горожан заявили о негативном отношении к прокрастинации, лжи, неприятию мнения подчиненных со стороны начальников, а также обесцениванию работы сотрудников и отсутствию дисциплины. В руководителях екатеринбуржцев также раздражает бескультурье, высокомерие и безразличие (по 2%). По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

При этом только 32% опрошенных жителей Екатеринбурга ничего не раздражает в руководителях. Женщины более нетерпимы к вспыльчивости и агрессии, а мужчины — к прокрастинации и недисциплинированности.

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