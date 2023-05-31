Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Геленджике ввели карантин из-за собак, больных лептоспирозом

В Геленджике на территории МУП «БХО» на улице Новороссийской ввели карантин по лептоспирозу собак. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Лептоспироз является инфекционным заболеванием, которому особенно подвержены молодые собаки и щенки. Для этого заболевания характерны лихорадка, желтуха, анемия, некрозы слизистых оболочек.

На время карантина на территории предприятия будет действовать запрет на вывоз животных для воспроизводства и продажи населению, запреты на допуск больных животных к открытым водоемам для поения и купания, скармливание невакцинированным собакам кормов, в которых были обнаружены грызуны, зараженные лептоспирами. Перегруппировка животных на территории БХО также запрещена без ведома специалистов Геленджикского ветуправления.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...