В Геленджике ввели карантин из-за собак, больных лептоспирозом

В Геленджике на территории МУП «БХО» на улице Новороссийской ввели карантин по лептоспирозу собак. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.
Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ
Лептоспироз является инфекционным заболеванием, которому особенно подвержены молодые собаки и щенки. Для этого заболевания характерны лихорадка, желтуха, анемия, некрозы слизистых оболочек.
На время карантина на территории предприятия будет действовать запрет на вывоз животных для воспроизводства и продажи населению, запреты на допуск больных животных к открытым водоемам для поения и купания, скармливание невакцинированным собакам кормов, в которых были обнаружены грызуны, зараженные лептоспирами. Перегруппировка животных на территории БХО также запрещена без ведома специалистов Геленджикского ветуправления.
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