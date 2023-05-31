В Геленджике ввели карантин из-за собак, больных лептоспирозом

В Геленджике на территории МУП «БХО» на улице Новороссийской ввели карантин по лептоспирозу собак. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Лептоспироз является инфекционным заболеванием, которому особенно подвержены молодые собаки и щенки. Для этого заболевания характерны лихорадка, желтуха, анемия, некрозы слизистых оболочек.

На время карантина на территории предприятия будет действовать запрет на вывоз животных для воспроизводства и продажи населению, запреты на допуск больных животных к открытым водоемам для поения и купания, скармливание невакцинированным собакам кормов, в которых были обнаружены грызуны, зараженные лептоспирами. Перегруппировка животных на территории БХО также запрещена без ведома специалистов Геленджикского ветуправления.

Анастасия Донскова

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