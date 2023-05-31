В Ялте будут судить подрядчика за присвоение 65 млн рублей при строительстве детсадов

В Ялтинский райсуд направлено уголовное дело в отношении подрядчика, подозреваемого в хищении 65 млн руб. при строительстве детских садов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По версии следствия, предприятия, подконтрольные 53-летнему жителю Московской области, выполняли строительство дополнительных групп и корпусов детсадов. По двум объектам работы не были выполнены в срок, еще по одному даже не начинались.

Заказчик расторг договоры с подрядчиком. Однако аванс в размере 65 млн руб. подрядчик в бюджет не вернул. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

Татьяна Ручкина

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