На проведение выборов екатеринбургских депутатов потратят 150 млн рублей из бюджета города

На подготовку и проведение выборов депутатов Екатеринбургской гордумы будет направлено 150 млн руб. Об этом на заседании комиссии по местному самоуправлению думы сообщила начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Главным распорядителем бюджетных средств, по ее словам, станет Ленинская районная территориальная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целом бюджет на общегосударственные расходы, куда, в частности, относится проведение выборов, на 2023 год предлагается увеличить с 4,6 млрд до 4,89 млн руб. «На 280 млн (6%), в том числе 45 млн на изменение оплаты труда младшего обслуживающего персонала, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, водителей органов местного самоуправление и доведение до минимального размера оплаты труда работников учреждений. Еще 12,2 млн руб. — на обеспечение деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, на оплату земельного налога муниципальных учреждений и прочее. Еще 43 млн руб. — на ремонт муниципального имущества»,— пояснила госпожа Турунцева.

Выборы депутатов нового созыва думы Екатеринбурга должны пройти в сентябре. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, будет избрано 35 депутатов: 25 — по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам. В предыдущей редакции действовала равная пропорция — по 18 депутатов по округам и по спискам.

Подробнее про новую схему выборов — в материале «Депутаты урезали партсписки».

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