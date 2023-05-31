Дочь скончавшегося экс-министра стала владельцем его предприятий

Мария Шицына, дочь скончавшегося бывшего краевого чиновника и министра Александра Шицына, стала совладельцем предприятия своего отца. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 26 мая этого года Мария Шицына получила 34% долей в ООО «Завод «Уралнефтемаш». Промышленное предприятие, основанное в Перми в 2008 году, производит машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства.

Вместе с госпожой Шицыной учредителями завода являются Василий Булатов (33%, он же директор предприятия) и Вячеслав Нефедов (33%). Господин Булатов, помимо, «Уралнефтемаша», владеет также промпредприятиями ООО «Альтех» и ООО «Уральская сервисная компания». Вячеслав Нефедов имеет доли в «Уральской сервисной компании», ООО «Хуторок на Дружбе» (управляет рестораном «Хуторок» на ул. Дружбы, 34а) и ООО «Агентство недвижимости и земельных ресурсов Финист».

Мария Шицына с 26 мая также стала соучредителем ООО «Титус», арендующего или управляющего недвижимостью. Ранее эта компания числилась за Еленой Куликовой, а затем за Александром Шицыным, он же ее возглавлял в 2021 году.

Отметим, что, по сведениям информированного источника, Марии Шицыной 10 лет.

Александр Шицын руководил региональным минЖКХ с конца 2018 года по март 2020-го. Ранее он занимал пост главы Александровского района, затем был избран депутатом заксобрания Пермского края по партспискам «Единой России». В последнее время занимался бизнесом. Господин Шицын скончался в октябре 2022 года, по данным «Ъ-Прикамье», в результате продолжительной болезни.