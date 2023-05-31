«Росгосстрах» застраховал эрмитажных котов в Петербурге

Филиал «Росгосстраха» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области застраховал по программе «Зверье мое» здоровье знаменитых котов Эрмитажа. Договор был заключен 27 мая — в этот день состоялся ставший уже традиционным праздник кошек, живущих в Зимнем дворце. Также в этот день отмечалось 320-летие Петербурга.

Как сообщили в страховой компании, теперь по полису «Зверье мое» сотрудники музея смогут обращаться за оперативными онлайн-консультациями к ведущим специалистам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина — помощь окажут ветеринарные врачи, специализирующиеся по 25 направлениям лечения животных.

Ранее «Ъ» писал, что «Росгосстрах» застраховал культурный объект в Доме-музее К. С. Станиславского в Леонтьевском переулке в Москве — знаменитую дверь, которая некогда служила декорацией при театре, а в 1922 году была установлена в особняке великого русского режиссера.

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