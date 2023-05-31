Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При падении трибуны на Гребном канале в Ростове пострадали 26 человек

В результате опрокидывания трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 26 человек, из которых 15 — подростки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он навестил детей в 20-й больнице, где они сейчас лечатся.

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сказал журналистам, что организаторы не были готовы к произошедшему.

«Погода была нормальная, ничего не предвещало... Матч начался, и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну. Порывом ветра все три трибуны опрокинуло. Ветер был сильный — снесло забор даже»,— цитирует чиновника 161.RU.

Он отметил, что не может назвать виновных в происшествии, так как это не входит в его компетенции.

Напомним, вечером 30 мая стало известно об обрушении трибуны на стадионе Гребного канала из-за шквалистого ветра, на которой находилось около 30 человек. От полученных травм одна женщина скончалась. В момент происшествия на поле в футбол играли школьники.

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...