При падении трибуны на Гребном канале в Ростове пострадали 26 человек

В результате опрокидывания трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 26 человек, из которых 15 — подростки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он навестил детей в 20-й больнице, где они сейчас лечатся.

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян сказал журналистам, что организаторы не были готовы к произошедшему.

«Погода была нормальная, ничего не предвещало... Матч начался, и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну. Порывом ветра все три трибуны опрокинуло. Ветер был сильный — снесло забор даже»,— цитирует чиновника 161.RU.

Он отметил, что не может назвать виновных в происшествии, так как это не входит в его компетенции.

Напомним, вечером 30 мая стало известно об обрушении трибуны на стадионе Гребного канала из-за шквалистого ветра, на которой находилось около 30 человек. От полученных травм одна женщина скончалась. В момент происшествия на поле в футбол играли школьники.

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области сообщила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Анастасия Назарова