На трассе Краснодар-Кропоткин водитель Renault погиб после столкновения с грузовиком

На трассе Краснодар-Кропоткин произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Авария произошла на 45-м км трассы. По предварительной информации, водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом цистерной.
Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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