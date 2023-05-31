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На трассе Краснодар-Кропоткин водитель Renault погиб после столкновения с грузовиком

На трассе Краснодар-Кропоткин произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла на 45-м км трассы. По предварительной информации, водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем IVECO с полуприцепом цистерной.

Водитель легковушки погиб на месте ДТП. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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