Компания Alpine анонсировала гоночный гиперкар — модель, с которой французский автопроизводитель будет представлен в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, дебютирует в рамках марафона «24 часа Ле-Мана» 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Alpine LMDh

Фото: Alpine Alpine LMDh

Фото: Alpine

Новая модель, которую строят по регламенту класса Hypercar (LMDh), будет создана на основе шасси Oreca. Команде Signatech Alpine Matmut в работе над машиной станет помогать заводская команда Формулы 1 BWT Alpine F1 Team.

Премьера нового прототипа состоится 9 июня перед началом гоночного уик-энда юбилейной, 100-й, гонки «24 часа Ле-Мана» во Франции. Гоночный дебют гиперкара Alpine намечен на сезон-2024.

Максим Вершинин

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