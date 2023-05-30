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Кубанские и дагестанские туроператоры заключили соглашение о сотрудничестве

Краснодарские туроператоры заключили соглашения о взаимном сотрудничестве с дагестанским туроператором «ЭтноМирКавказ», а Туристско-информационный центр Краснодара — с городским центром туризма Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

По оценке начальника управления экономики администрации Краснодара Елены Васильченко,  подобные соглашения положительно сказываются на взаимном туристическом потоке.

В конце марта Краснодар открыл серию деловых встреч с соседними регионами в целях развития внутреннего и въездного туризма. Первая такая встреча состоялась в Ростове-на-Дону. Ее итогом стало заключение соглашения о взаимном сотрудничестве в области туризма между южными городами. «ЭтноМирКавказ» - туристическая компания, которая организует туры по Дагестану и Кавказу. Главная миссия компания — сохранение культурно-исторического наследия.

Олег Исаев

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