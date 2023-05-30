Краснодар вошел в десятку российских городов по росту цен на жилье

Столица Кубани вошла в топ-10 городов-миллионников России по росту цен на жилье в новых домах в 2023 году, заняв девятое место. Такие данные приводит компания «Бест-Новострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным компании, цена одного кв. м в мае 2023 года составила 141,3 тыс. руб, что больше аналогичного показателя в январе на 2,9%. Ростовская область заняла в шестое место с ценой кв м в новых домах 118,1 тыс. руб. В соседнем регионе рост с января по май составил 3,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость квадратного метра в краснодарских новостройках выросла на 36%.

Лидером по росту цен в новостройках оказался Челябинск. С начала 2023 года цена на кв. м в городе выросла на 9,9%, до 94,6 тыс. руб. Москва заняла второе место. Здесь цена с начала текущего года выросла на 7,4% и составила 493,4 тыс. руб. Тройку городов-лидеров по росту цен на новое жилье замыкает Пермь – рост 6,3%, до 118,8 тыс. руб. Затем идут Волгоград (5,3%, до 97,5 тыс. рублей) и Воронеж (3,7%, до 98,3 тыс. рублей).

Как отметила основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, рост цены экспозиции в городах-миллионниках вызван сразу несколькими факторами. В первую очередь, это естественное увеличение цены, связанное с ростом строительной готовности объекта. Кроме того, с витрины вымываются наиболее бюджетные объекты. Также на рынке продолжают появляться проекты с уже более высокой средней ценой.

Андрей Пугачев